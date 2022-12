"Cabo Verde enfrenta as consequências da crescente insegurança alimentar causada pela seca, pelos efeitos ainda latentes da pandemia de covid-19 e, mais recentemente, pelo impacto global da invasão da Ucrânia pela Rússia, nomeadamente no que toca à oferta de alimentos e de fertilizantes", recorda a embaixada, em comunicado enviado hoje à Lusa.

Este apoio, "para reforço do abastecimento de produtos alimentares essenciais" em Cabo Verde, consiste na entrega de 672 sacos de 10 quilogramas, que serão distribuídos pelas autoridades cabo-verdianas "a famílias em situação de maior vulnerabilidade", equivalendo a 90 mil litros de bebida láctea. Foram transportados pelo navio hidrográfico D. Carlos I, da Marinha Portuguesa, no âmbito da Missão Mar Aberto, que hoje se encontra atracado no porto da Praia.

Tratou-se, acrescenta a embaixada, de uma "resposta ao pedido formulado pelas autoridades de Cabo Verde ao Governo português", cumprindo o "compromisso" assumido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, em maio, quando visitou o arquipélago, resultando "da coordenação de esforços das áreas governativas dos Negócios Estrangeiros e da Agricultura e Alimentação, bem como da Defesa Nacional".

Segundo a embaixada, os ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Agricultura e Alimentação de Portugal "vão, nas próximas semanas, continuar a mobilizar recursos financeiros para a aquisição de alimentos tendo em vista o reforço da resiliência de Cabo Verde face ao atual contexto de insegurança alimentar".

A entrega deste produto está prevista para as 11:00 locais (12:00 em Lisboa) e na mesma ocasião será ainda formalizada a entrega de 18.744 livros ao Instituto Biblioteca Nacional de Cabo Verde, doados pela Biblioteca Nacional de Portugal no âmbito do protocolo de cooperação entre ambas as instituições, com o objetivo de reforçar a leitura, o conhecimento e o bom uso da língua portuguesa.

