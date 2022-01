Na sua tradicional mensagem de Ano Novo, proferida no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que Portugal pode fazer "muito e muito mais" em 2022, apelando a que se consolide o "percurso para a superação da pandemia".

"Estamos encaminhados, mas falta o fim dos fins. Janeiro a março será o tempo crucial para que o inverno ajude a fechar um capítulo da nossa história, e converta preocupações e aflições em esperanças e confianças", afirmou.

Segundo o chefe de Estado, 2022 tem de ser o ano em que o país reinventa "as vidas congeladas, adiadas, trucidadas pela pandemia", designadamente através do uso dos fundos europeus, "que são irrepetíveis", e que devem ser aplicados "com transparência, rigor, competência e eficácia, combatendo as corrupções e os favorecimentos ilícitos".

TA // MDR

Lusa/Fim