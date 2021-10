Segundo dados avançados hoje pelo Banco de Portugal (BdP), no dia em que se assinala um ano de ligação da comunidade bancária nacional ao TIPS - TARGET Instant Payment Settlement, o serviço disponibilizado pelo Eurossistema para a realização de transferências imediatas a nível pan-europeu, neste período Portugal assumiu-se como "o sétimo país mais ativo no TIPS".

Com um total de cerca de 418 mil transferências imediatas, no valor de 691 milhões de euros, enviadas e recebidas pelos prestadores de serviços de pagamentos da comunidade portuguesa, a média diária foi de cerca de 1.678 transferências, no montante de 2,8 milhões de euros, tendo o valor médio por transferência rondado os 2.300 e 1.400 euros, respetivamente.

O balanço hoje feito pelo BdP indica ainda que "a maior parte das transferências imediatas da comunidade bancária nacional é enviada para Espanha e recebida dos Países Baixos".

O TIPS permite aos prestadores de serviços de pagamento assegurarem o processamento contínuo de transferências imediatas, 24 horas por dia, sete dias por semana e 365 dias por ano, com disponibilização dos fundos nas contas dos beneficiários em poucos segundos.

Aquando da ligação da comunidade nacional ao TIPS, em outubro de 2020, os clientes de 14 prestadores de serviços de pagamento nacionais passaram a conseguir realizar transferências imediatas para cerca de 4.000 bancos de sete países europeus: Alemanha, Áustria, Espanha, França, Itália, Letónia e Países Baixos.

Um ano depois, o serviço foi adotado por mais dois prestadores de serviços de pagamento nacionais e mais cerca de 500 prestadores de serviços de pagamento de países como a Bélgica, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Lituânia e Luxemburgo.

De acordo com o BdP, "até ao final de novembro de 2021 é expectável que se juntem ao TIPS mais cerca de 2.140 prestadores de serviços de pagamento (incluindo da Finlândia e da Grécia), na sequência das medidas definidas pelo Conselho do Banco Central Europeu para assegurar o alcance pan-europeu das transferências imediatas através do TIPS".

Atualmente, o sistema liquida transferências apenas em euros, mas irá permitir também a liquidação de transferências em coroas suecas e coroas dinamarqueses, em 2022 e 2025, respetivamente (para os clientes com contas denominadas nestas moedas).

Adicionalmente, refere, "está a ser analisada a possibilidade de serem processadas no TIPS transações entre diferentes moedas ('cross-currency').

Segundo salienta o Banco de Portugal, "o TIPS é, e será ainda mais, instrumental para que as transferências imediatas se transformem no 'novo normal'".

