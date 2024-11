Portugal com 22.933 euros ocupa 18.º lugar da UE no salário médio anual ajustado

O salário médio anual ajustado a tempo inteiro dos trabalhadores na União Europeia teve, em 2023, um aumento homólogo de 6,5% para os 37.900 euros, com Portugal no 18.º lugar, com 22.933 euros, divulga hoje o Eurostat.