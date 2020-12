"Este projeto piloto insere-se no âmbito do programa 'Clubes da Paz', lançado em junho de 2020 pelo Projeto de Restauração da Gorongosa, com o objetivo de apoiar o regresso e a reintegração dos ex-combatentes e das suas famílias à vida quotidiana das comunidades", disse a embaixadora de Portugal em Maputo, Maria Amélia Paiva, durante a assinatura do memorando que formaliza o apoio, na capital moçambicana.

O acordo de paz em Moçambique foi assinado em agosto de 2019 pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e pelo presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), prevendo, entre outros aspetos, o desarmamento, desmobilização e reintegração do braço armado do principal partido de oposição.