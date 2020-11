Portas fechadas, polícia no terreno e analistas críticos após rapto de portuguesa em Moçambique

As portas do restaurante familiar português e pastelaria "Burako da Velha", na Matola, arredores de Maputo, estão fechadas depois do rapto de Jessica Pequeno, 27 anos, filha do casal que dirige a casa conhecida nas redondezas e pela comunidade lusa.