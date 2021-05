A distinção, que confere a Marcelo Rebelo de Sousa o título de cidadão honorífico de Portalegre, vai ser concedida no decorrer da cerimónia comemorativa dos 471 anos da elevação de Portalegre a cidade, no domingo (23 de maio, dia da cidade), pelas 15:00, na sala de congressos do município.

"Nós decidimos atribuir esta distinção porque, quando Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito pela primeira vez [Presidente da República], a primeira cidade que visitou foi Portalegre, chamando a atenção do país para o problema da interioridade", explicou à agência Lusa a presidente do município de Portalegre, Adelaide Teixeira.

A autarca, eleita pelo movimento Candidatura Livre e Independente por Portalegre (CLIP), considera que essa atitude do chefe de Estado contribuiu para que o Governo, a partir dessa altura, começasse a "abordar mais" as questões relacionadas com a interioridade.

"A segunda razão que nos levou a tomar esta decisão foram as comemorações do dia 10 de Junho terem acontecido em Portalegre, em 2019. Há 42 anos que não se assinalava em Portalegre e, nesse dia, Portugal e o mundo estiveram de olhos postos em Portalegre e isso deu-nos visibilidade, notoriedade, encheu-nos de orgulho ter aqui as comemorações", acrescentou.

Para Adelaide Teixeira, o Presidente da República "olhou" para Portalegre "de uma forma diferente", com "equidade", situação que a região "não tem sentido nas últimas décadas" por parte dos decisores políticos.

De acordo com o município, a Medalha de Ouro da Cidade foi pela última vez conferida há 14 anos, ao antigo ministro da Administração Interna e atual primeiro-ministro, António Costa.

Anteriormente, esta distinção foi concedida aos antigos Presidentes da República Mário Soares e Jorge Sampaio e ainda à Manufatura de Tapeçarias de Portalegre.

Além da Medalha de Ouro da Cidade que vai ser atribuída a Marcelo Rebelo de Sousa, a Câmara de Portalegre vai ainda atribuir no domingo 10 medalhas de mérito a personalidades com ligações ao concelho e que se tenham destacado em várias áreas.

Neste setor, destaca-se a atribuição da medalha de mérito - Grau Ouro ao capitão da equipa de Futsal do Sporting Clube de Portugal, João Matos.

No decorrer da cerimónia vão ser ainda atribuídas 14 medalhas de bons serviços a funcionários da autarquia, sendo que três delas são de Grau Ouro e as restantes 11 de Grau Prata.

A atribuição das medalhas foi aprovada por "unanimidade", no decorrer de uma reunião do executivo municipal de Portalegre, composto por três eleitos da CLIP, dois do PS, um do PSD e outro da CDU.

