"Além de termos o fantasma da abstenção, que não pode ser mais uma vez vencedora num ato eleitoral, é importante que as pessoas decidam sobre o futuro do país", afirmou Inês de Sousa Real, em declarações aos jornalistas depois te ter depositado a sua escolha no boletim de voto.

À saída da secção de voto número 50 da Escola Básica 2,3 de Telheiras, onde votou hoje pelas 11:17, Inês de Sousa Real fez um forte apelo ao voto, sublinhando que "é um dia muito importante para o nosso país".

"É importante que as pessoas se mobilizem para, de alguma forma, lutarem por aquilo que são as suas causas e por aquilo em que acreditam", sublinhou, acrescentam que os próximos tempos serão cruciais e, por isso, ninguém deve faltar na hora de decidir.

Por outro lado, e reconhecendo que alguns eleitores possam sentir algum receito de sair de casa para votar face ao atual contexto pandémico, a líder do PAN aproveitou também para deixar uma mensagem de confiança.

"É importante que as pessoas tenham confiança. Eu própria já estive a votar, há todas as condições de segurança para o exercício do voto, portanto saiam de casa, venham votar, porque o país assim precisa", afirmou.

Em dia de eleições legislativas, Inês de Sousa Real disse que vai aproveitar para estar com a família, compensando os dias em que andou pelo país em campanha, e questionada sobre as expectativas quanto aos resultados, citou o antigo jogador de futebol, João Pinto, afirmando que "os prognósticos são feitos depois do jogo".

MYCA // NS

Lusa/fim