O caso ocorreu na localidade de Metuchira, distrito de Nhamatanda, zona próxima do parque.

Os três fiscais tinham sido delegados pelo parque para "consolar as famílias" enlutadas.

Entretanto, "no momento do enterro uma parte da comunidade começou a atacá-los", disse Pedro Muagura, administrador do PNG, citado hoje pela Rádio Moçambique.

Os fiscais tiveram de ser levados para o Hospital Distrital de Nhamatanda, avançou o responsável, referindo que a população vandalizou a viatura do parque que estava a ser usada pelos homens.

Segundo as autoridades, os elefantes e outros animais vindos do parque invadem comunidades daquele distrito com alguma frequência, destruindo áreas de cultivo e residências.

"A situação constitui uma grande preocupação pelo nível de estragos que os animais estão a causar", disse Adamo Ossumane, administrador do distrito de Nhamatanda, referindo que estão a decorrer conversações com a direção do parque visando "encontrar mecanismos para mitigação do problema".

O conflito homem-fauna bravia surge devido à disputa de espaço e recursos naturais, agravado pela necessidade de ocupação para a prática de atividades agrícolas, situação que se regista muitas vezes em comunidades que vivem próximas às áreas de conservação.

Um total de 97 moçambicanos morreram e 66 ficaram feridos em 2020 só em ataques registados (outros não chegam a ser reportados) de animais selvagens, a maioria por crocodilos, segundo dados da Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC).

No mesmo ano foram devorados 258 animais domésticos, entre gado bovino, ovino e caprino, por leões, hienas e crocodilos, além de 248,81 hectares de diversas culturas destruídas.

Todos os anos, as autoridades moçambicanas relatam casos de mortes, feridos, destruição de culturas pelos animais, tendo já sido desenvolvidos mecanismos para que a população os afugente, pelo menos até à intervenção de fiscais.

O Parque Nacional da Gorongosa é hoje uma das principais áreas de conservação de Moçambique, com uma grande variedade de vida selvagem.

Localiza-se na província de Sofala, na extremidade sul do Vale do Rift do leste africano, com uma área de cerca de 4.000 quilómetros quadrados.

LYN // JH

Lusa/Fim