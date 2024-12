Durante a comunicação dos dados, sem direito à perguntas, o presidente do INE referiu que entre a população recenseada, 99.820 são homens e 109.787 são mulheres, sendo que 95% da população vive na ilha de São Tomé e 4,7% na Região Autónoma do Príncipe.

Segundo Gueit Almeida, o distrito de Água Grande acolhe 38,5% da população e Mé-Zóchi 24,2%, sendo o distrito de Caué o menos populoso, com 3,5%.

Os dados provisórios do V Recenseamento Geral da População e Habitação (V RGPH2024), mostram ainda que 67,2% da população vive nas zonas urbanas e 32,8% nas zonas rurais, sendo "a ilha do Príncipe a menos urbanizada, com 31% da sua população vivendo em áreas urbanas".

"Entre 2012 a 2024, a população total do país aumentou em 1,3% ao ano", sublinhou o presidente do INE, acrescentando que "os trabalhos ainda estão em cursos e o relatório dos resultados finais serão produzidos no primeiro semestre de 2025 para fornecer muito mais indicadores".

Os dados foram recolhidos de 15 de novembro a 15 de dezembro de 2024 no âmbito V Recenseamento Geral da População e Habitação realizado com o apoio do Banco Mundial e o Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP).

Segundo o presidente do INE os trabalhos foram realizados com base em novas tecnologias e metodologias que permitiram "a recolha de informações essenciais para a planificação e realização do programa de desenvolvimento económico e social, facilitando a orientação dos investimentos para as zonas e populações prioritárias".

JYAF // SF

Lusa/Fim