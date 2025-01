O corpo, com sinais de violência, foi encontrado no sábado, nas margens do rio Messalo, por um grupo de residentes de Nkoe, que procurava uma área para semear tabaco.

"Um corpo de um idoso, vivia perto do rio. Quando houve muitos ataques [de terroristas] ele tinha voltado", explicou uma fonte, a partir do distrito de Macomia.

Segundo a mesma fonte, a população acredita que se trata do resultado de nova incursão dos grupos terroristas, que na semana passada foram vistos naquela zona.

"Só podem ser eles, porque continuam a circular nas nossas machambas [campos agrícolas]", disse a fonte.

A população local decidiu entretanto construir cabanas em bloco, e não viverem dispersos como atualmente, para tentarem controlar quaisquer ameaças.

"Já estamos a fazer cabanas, mas ninguém deve viver sozinho na machamba. Temos de estar juntos e nas manhãs vamos trabalhar, isso pode ajudar no controlo de movimentos dos bandidos", explicou outra fonte.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares do Ruanda, que apoiam Maputo no combate aos rebeldes.

