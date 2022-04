Djaló reagia em conferência de imprensa à decisão do Governo de mandar encerrar 79 rádios, entre comunitárias e comerciais, que acusa de falta de pagamento de emolumentos sobre a concessão de licenças de emissão.

Para o líder do PUN, o fecho das rádios "faz parte de um grande plano engendrado por políticos" guineenses.

"Isto não é um ato isolado contra a imprensa, é um ato contra a liberdade na Guiné-Bissau. Hoje, todos estes partidos dominantes, estão a preparar as suas rádios de propaganda particular com cobertura nacional", observou Idrissa Djaló.

O líder do PUN notou ainda que o Estado, representado pelo Governo, no lugar de ajudar as rádios comunitárias e comerciais, dando-lhes formação e apoio técnico, quer mandar encerrá-las para na próxima campanha eleitoral "fazer um Carnaval com as suas próprias rádios".

O dirigente considerou que "existe uma máfia que quer levar o país para o abismo" e ainda referiu que parte significativa de cidadãos guineenses "não sabe o que se passa na Guiné-Bissau" por não ter acesso às rádios e à televisão do país.

Idrissa Djaló afirmou que essa parte de cidadãos apenas recebe informações a partir de canais de países vizinhos.

Djaló defendeu ainda que o Estado da Guiné-Bissau tem dívidas "com muitas entidades privadas e públicas", as quais, disse, não paga mesmo perante decisão judicial, "mas usa e abusa da sua força" para coagir órgãos de comunicação social.

O dirigente observou que a estratégia em curso "é de matar a imprensa independente" que poderá dar voz aos partidos como o PUN e outros, e desta forma, "cercear a democracia".

MB // VM

Lusa/Fim