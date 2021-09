Rio, que no sábado não esteve no velório e hoje chegou sozinho ao Mosteiro dos Jerónimos, falou durante longos minutos com três ministros do atual Governo PS - Siza Vieira, Pedro Nuno Santos e João Matos Fernandes - , bem como com o presidente dos socialistas, Carlos César.

Mais tarde juntou-se a esta conversa o atual presidente da Câmara de Lisboa e recandidato ao cargo, Fernando Medina, que ficou com Rui Rio sentado à sua direita na cerimónia.

Na fila imediatamente atrás, senta-se o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que se manteve afastado até ser cumprimentado por Ana Catarina Mendes, com quem conversou alguns minutos, tendo depois ficado com Carlos César no lugar à sua esquerda.

Também sozinho chegou o antigo primeiro-ministro socialista José Sócrates, que foi conversando com as personalidades nos lugares mais próximos: com o antigo coordenador do BE Francisco Louçã, com a líder parlamentar do PS Ana Catarina Mendes, tendo também sido cumprimentado pela antiga presidente da Assembleia da República Assunção Esteves e pelo comentador televisivo e antigo líder do PSD, Marques Mendes, estes dois últimos sentados a seu lado.

Também os atuais ministros Pedro Nuno Santos e Matos Fernandes cumprimentaram José Sócrates, que recebeu ainda um abraço do antigo governante Capoulas Santos.

Já o ex-primeiro-ministro do PSD Pedro Passos Coelho fez apenas um aceno de cabeça a Sócrates e seguiu para conversar com Marques Mendes e a antiga ministra social-democrata Leonor Beleza, conversa à qual se juntou depois Rui Rio, tal como o deputado Ricardo Baptista Leite.

Noutra das 'ilhas' montadas no claustro dos Jerónimos com o devido distanciamento, sentou-se na primeira fila o Rei de Espanha, Filipe VI, a mesma onde se senta o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Cerca de 300 pessoas assistem hoje à cerimónia evocativa do ex-Presidente da República Jorge Sampaio, no Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa, que conta com as altas figuras do Estado, família, amigos próximos e delegações estrangeiras.

A cerimónia começará às 11:00 com o hino nacional, interpretado pela Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, seguindo-se a passagem de um excerto do discurso da tomada de posse de Jorge Sampaio como Presidente da República, no parlamento, em 9 de março de 1996.

No final da cerimónia, o corpo do antigo Presidente da República será transportado para o cemitério do Alto de São João.

Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS (1989/1992) e Presidente da República (1996/2006), morreu na sexta-feira, aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, onde estava internado desde 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre sábado e segunda-feira, e cerimónias fúnebres de Estado.

