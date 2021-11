Polícias da Guiné-Bissau recebem formação em combate ao tráfico de armas

Cerca de 25 elementos das polícias da Guiné-Bissau terminaram hoje uma formação contra o tráfico de armas, no âmbito do Projeto de Apoio de Consolidação do Estado de Direito nos Países de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste.