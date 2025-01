"Durante a madrugada, às 00:00 [locais, 15:00 de 31 de dezembro em Lisboa], no momento da transição para o Ano Novo, um indivíduo desconhecido aproveitou o som dos foguetes para disparar uma arma de fogo contra a residência do ex-Presidente da República e Presidente da Fretilin Francisco Guterres Lu Olo, com a aparente intenção de o assassinar", refere uma informação divulgada na página oficial do antigo chefe de Estado nas redes sociais.

Segundo a informação, a bala "perfurou uma das paredes da casa, atravessou-a e atingiu uma mesa, muito próxima do local habitual onde o ex-Presidente se senta, na sua residência".

Na sequência do ocorrido, a segurança pessoal de Lu Olo informou as forças de defesa e segurança do país, incluindo a Polícia Científica e de Investigação Criminal e a Polícia Forense, que "se deslocaram prontamente à residência para realizar observações diretas e iniciar a investigação dos factos".

O presidente da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin, principal partido da oposição) agradeceu o "profissionalismo" das autoridades policiais e pediu aos responsáveis pela segurança de titulares e ex-titulares de órgãos de soberania para estarem atentos e assegurarem a sua proteção.

A informação refere também que não é a primeira vez que este tipo de incidente ocorreu, sem avançar mais pormenores.

