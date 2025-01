"A equipa do Departamento de Investigação Criminal, em conjunto com a equipa técnica forense, realizou a reconstituição do local do incidente. Descobrimos que o projétil de nove milímetros resultou de um disparo para o ar, mas ainda não conseguimos identificar o tipo de arma", disse o chefe daquele departamento da polícia, superintendente João Belo.

O superintendente, que falava em conferência de imprensa, disse que o caso foi entregue ao Ministério Público e que foi solicitado apoio a parceiros para realizar exames balísticos para determinar o tipo de arma utilizada.

"Pedimos também a colaboração da comunidade ou de qualquer pessoa que tenha conhecimento ou tenha visto alguém disparar para informar a nossa equipa e ajudar no processo de investigação, pois, até ao momento, o autor do disparo ainda é desconhecido", afirmou o superintendente João Belo.

O oficial da polícia timorense informou que um outro incidente do género, também ocorrido na madrugada de 01 de janeiro, em Díli, provocou ferimentos numa criança de quatro anos, que foi atingida com uma bala perdida na perna.

Em relação ao período entre o Natal e a passagem de ano, a polícia nacional registou vários casos de confrontos em bairros de várias localidades de Timor-Leste e de violência doméstica.

"Os casos mais comuns foram confrontos físicos, num total de cinco, e casos de violência doméstica, num total de 20. Estes casos foram considerados os mais graves durante o período entre 22 de dezembro de 2024 e 02 de janeiro de 2025", disse o superintendente João Belo.

