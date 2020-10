As crianças, na faixa etária dos 15 anos, oriundas de Moçambique e o condutor do veículo privado que as transportava, também de nacionalidade moçambicana, foram detidos na manhã de hoje durante uma operação policial em Bronkhorstspruit, 50 quilómetros a leste da capital Pretória, disse a ministra da segurança provincial Faith Mazibuko.

"O condutor, que é também oriundo de Moçambique arriscou, mas foi preso, e as crianças foram encaminhadas para o centro de imigração para serem repatriadas", referiu a governante, indicando que o Ministério do Desenvolvimento Social "tentará localizar os pais das crianças porque têm 15 anos e não podem ser encarcerados", declarou.