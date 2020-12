O homem suspeito, sobrinho do pai de família assassinado, foi detido na província de Inhambane, sul do país, e "confessou a prática do crime, após ter sido contactado pela antiga esposa do malogrado", alegada mandante, referiu Elino Panguana.

Na terça-feira, o Sernic tinha anunciado a detenção de outras três pessoas alegadamente envolvidas no caso.

Pai, mãe e dois filhos foram assassinados na noite do dia 21 de novembro nas instalações de uma escola onde viviam na cidade da Matola depois de atacados por um grupo com o uso de instrumentos contundentes.

LFO // VC

Lusa/fim