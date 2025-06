"Houve uma invasão no posto policial de Lunga [posto administrativo do distrito de Mossuril]. Os moradores aperceberam-se que [os agentes da Polícia] queriam levar drogas. Aproveitando-se da escassez de efetivos que temos nos postos administrativos, [os populares] invadiram e roubaram uma quantidade não especificada [de droga]", explicou Enina Tsinine, porta-voz do Sernic à Lusa.

Em 09 de junho, o Sernic recebeu uma denúncia de que seria descarregada droga, nomeadamente heroína e metanfetamina, que, na mesma madrugada, viria a cair nas mãos da população, após a mesma invadir o posto policial.

As sobras que ficaram com a polícia, disse a porta-voz do Sernic, são 53 embalagens de drogas, das quais 40 de metanfetamina e 13 de heroína.

Entre os 11 detidos, dois estavam na posse de quatro embalagens da droga que desapareceu após a invasão. Com a recuperação dessas quatro, o total de embalagens recuperadas soma 57, pesando 60,9 quilogramas, explicou a Polícia.

"Nós pudemos colher das próprias vítimas que alguns alegam ter recebido a droga de agentes da Polícia da República de Moçambique, afetos no distrito de Lunga. Outros dizem ter adquirido com elementos ligados à polícia marítima, incluindo um comandante-adjunto," denunciou Tsinine.

Um dos 11 detidos é funcionário do Conselho Municipal de Monapo, em Nampula, ligado ao licenciamento de embarcações de pesca, por suspeitas de envolvimento no crime de tráfico de drogas.

Além da droga, o Sernic apreendeu uma viatura, motorizadas, telemóveis, e cartões bancários dos suspeitos.

Moçambique é apontado por várias organizações internacionais como um corredor de trânsito para o tráfico internacional de estupefacientes com destino à Europa e Estados Unidos, sobretudo de heroína oriunda da Ásia, mas as apreensões de cocaína oriunda da América do Sul têm também aumentado.

Em 2024, quase quatro toneladas de droga, avaliadas em 22,5 milhões de euros, foram apreendidas em Moçambique, um crescimento face a 2023, segundo o relatório do Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga divulgado em maio.

De acordo com Ministério Público, os dados indicam que a cocaína lidera a lista das drogas mais traficadas, com a apreensão de 1.992 quilogramas em 2024.

