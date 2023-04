As vítimas são supostos elementos de um grupo criminoso, "com integrantes de vários estados", que planeava assaltar o posto de uma movimentada via com portagem no município de Cristalina, próximo à capital do país, Brasília, informou a Polícia Militar de Goiás.

As autoridades locais alegam que a operação partiu de informações recolhidas pelo serviço de inteligência, que obteve indícios sobre o assalto que estava sendo planeado pelo grupo e contou com o apoio do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal, de Brasília.

As unidades policiais identificaram que o grupo era constituído por 12 pessoas na posse de armas de alto poder bélico e foram localizadas na noite de terça-feira numa quinta do município de Nova Gama, segundo as autoridades locais.

Ao chegarem ao local, equipas da polícia alegam que foram recebidas com disparos de armas de fogo. Em consequência do tiroteio que se seguiu, quatro suspeitos morreram no local e outros três foram levados para um hospital próximo, onde viriam a ser declarados os óbitos.

Durante a operação foram apreendidas 11 armas de fogo, recuperados quatro carros roubados, explosivos que seriam detonados no frustrado ataque ao posto de portagem e diversas ferramentas. Ninguém foi preso na ação policial.

