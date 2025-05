Guimarães, Braga, 29 mai 2025 (Lusa) -- O pugilista angolano Uisma Lima sente-se "mais do que pronto" para defender o título da Organização Internacional de Boxe (IBO, na sigla inglesa), no combate com o sul-africano Shervantaigh Koopman, em Joanesburgo, no sábado.