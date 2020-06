Uma nota de imprensa da Polícia local refere que o incidente ocorreu no sábado, na altura em que a polícia tentava dispersar os comerciantes de um mercado irregular, no bairro Campo da Aviação.

"Na tentativa de conter a violência e dispersar os cidadãos revoltados com os disparos para o ar, o agente ter-se-á desequilibrado na viatura de patrulha em movimento e o disparo veio atingir na região do tórax a cidadã, de 32 anos [...] tendo-lhe causado morte imediata", explica a nota.

Segundo a polícia, foi contactada a família e junto com a administração serão prestados os devidos apoios para o funeral e foi aberto um processo de averiguação para apurar as circunstâncias do disparo.

A anteceder este incidente, há o relato da morte de outros cidadãos pela polícia, nas províncias de Luanda, Benguela e Lunda Norte, esta última envolvendo um soldado das Forçar Armadas Angolanas, em ações de tentativa de dispersão de populares.

