Uma nota de imprensa informa que o grupo, depois de ser ouvido pelo Ministério Público, será apresentado esta quarta-feira à imprensa, onde serão dados mais detalhes sobre o modo de atuação dos indivíduos.

De acordo com informações obtidas pela Lusa, os suspeitos, que começaram a ser detidos no dia 08 deste mês, não fazem parte do Ministério da Saúde e atuavam também no aeroporto internacional, em Luanda, estando um dos elementos do grupo, o sexto, foragido.

"Apelamos à sociedade em geral a estar atenta e que os testes de covid-19 e os cartões das respetivas vacinas estão autorizados somente pelos atores do ramo da saúde e enquadrados no plano de vacinação da pandemia da covid-19", refere o comunicado.

Recentemente, o Ministério da Saúde emitiu um comunicado a alertar a população que não está a passar certificados de vacinas contra a covid-19, depois de ter notado que algumas pessoas estão preocupadas em fazer o registo nos seus cartões internacionais de vacinas.

NME // JH

Lusa/Fim