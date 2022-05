Segundo o relatório da operação "BASADI", realizada de 18 a 20 de maio de 2022, nas 18 províncias angolanas, foram registados 331 crimes e Luanda liderou a lista de crimes, seguido pelas províncias do Zaire, Cuando-Cubango, Moxico, Namibe, Bengo e Benguela.

A polícia apreendeu também três armas de fogo e desmantelou um grupo na província do Bengo que se dedicava a roubos e furtos de placas eletrónicas e deteve os 13 integrantes.

Pelo menos 317,6 quilogramas de estupefacientes foram apreendidos nas províncias do Zaire, Namibe e Huíla no decurso da operação, coordenada pela presidente da Rede Mulher Polícia de Angola, comissária-chefe Elizabeth Maria Ranque Franque.

A operação foi realizada com a envolvência de 90% do efetivo do género feminino da Polícia Nacional de Angola.

"Tendo em conta a tendência de ressurgimento de crimes, cujas vítimas são mulheres e crianças, as forças de defesa e segurança vão continuar a desenvolver as atividades operacionais diárias, com intensificação das ações durante as diferentes fases das eleições gerais previstas para agosto, com vista a transmitir segurança aos cidadãos", refere-se no relatório.

