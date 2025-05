"Com base no estado atual da investigação e nas conclusões tiradas até ao momento, os nossos colegas presumem que ocorreu um trágico acidente de viação em [bairro de Estugarda] Olgaeck. Atualmente, não há provas de um ataque ou ato deliberado", informou na rede social X a polícia de Estugarda, no sudoeste da Alemanha.

Pouco antes, as forças policiais tinham indicado que oito pessoas ficaram feridas, três das quais em estado grave e uma necessitou de reanimação.

Segundo a emissora pública SWR, o condutor é um cidadão alemão de 42 anos e foi detido, tendo sido já sujeito a interrogatório.

Uma porta-voz da polícia descreveu ao jornal Stuttgarter Nachrichten que o acidente ocorreu por volta das 17:50 locais (16:50 em Lisboa).

O jornal Bild relatou que um veículo Mercedes Classe G atingiu vários peões que atravessavam a rua num cruzamento movimentado no centro da cidade.

A área foi isolada enquanto as equipas de emergência, polícias e especialistas forenses examinavam a cena do atropelamento.

Testemunhas estavam a ser entrevistadas no local e o serviço de metro naquela zona da cidade foi suspenso.

A polícia aconselhou os habitantes a evitarem o centro de Estugarda, alertando para interrupções significativas no trânsito.

Os serviços de segurança alemães estão em alerta máximo após vários ataques mortais com automóveis nos últimos meses, principalmente nas cidades de Magdeburgo, no leste, e de Munique, no sul.

