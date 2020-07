A maioria, 37.503 das famílias beneficiárias, está na província de Sofala, assolada pelo Idai, e as restantes 15.640 em Cabo Delgado, região atingida pelo Kenneth.

As intervenções planeadas em Sofala foram apresentadas nesta semana durante reuniões com autoridades de nível distrital representam 3,1 milhões de dólares (2,6 milhões de euros) no âmbito do Programa de Recuperação de Moçambique (MRF), com implementação do PNUD e apoio financeiro da União Europeia, Canadá, China, Finlândia, Índia, Noruega e Holanda.