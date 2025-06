Numa mensagem na rede social X, no dia em que Moçambique celebra os 50 anos de independência, proclamada a 25 de junho de 1975, e que marcou o fim do domínio colonial português, Luís Montenegro renovou "o compromisso permanente do Governo" com o reforço da cooperação com Moçambique.

"Evocamos hoje os 50 anos da independência de Moçambique --- uma data de profundo simbolismo. Os nossos países estão unidos por fraternos e inabaláveis laços de amizade e de confiança. Endereço através do Presidente Chapo um caloroso cumprimento ao povo moçambicano, renovando o compromisso permanente do Governo com o reforço da cooperação entre Portugal e Moçambique", escreveu.

A cerimónia principal das celebrações em Moçambique decorre em Maputo e é dirigida pelo Presidente da República, Daniel Chapo, com a presença de vários chefes de Estado, incluindo o de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

As cerimónias centrais decorrem no histórico Estádio da Machava, onde o primeiro Presidente do país, Samora Machel, proclamou a independência às primeiras horas de 25 de junho de 1975, após uma luta contra o regime colonial português que começou em 25 de setembro de 1964.

Também hoje, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, tinha salientado a importância da data em que se assinalam os 50 anos de independência de Moçambique.

"É um grande dia para a vossa pátria e um grande dia para Portugal, ver um povo irmão celebrar 50 anos de independência", enfatizou Paulo Rangel, numa mensagem vídeo na rede social Facebook.

Na mensagem dirigida "às moçambicanas e aos moçambicanos", o governante garantiu que "o Estado de Moçambique poderá sempre contar com Portugal e com os portugueses" e mostrou-se convicto de que os laços entre as duas nações serão reforçados no futuro.

SMA (JMC) // ACL

Lusa/Fim