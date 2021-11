"Estamos cientes da necessidade de continuarmos a trabalhar na melhoria da gestão financeira do Estado", afirmou Rosário.

Aquele governante falava no discurso de encerramento do debate da Conta Geral do Estado (CGE) de 2020.

O executivo, prosseguiu, está determinado a impor medidas corretivas e a implementar ações para a eficácia da gestão da coisa pública.

"Reafirmamos, ainda, que continuaremos a reforçar a fiscalização e o controlo interno, a todos os níveis, intensificando a realização de inspeções regulares para corrigir, em tempo útil, possíveis irregularidades, nos sistemas de gestão", enfatizou.

O primeiro-ministro moçambicano avançou que o executivo vai exigir o cumprimento rigoroso da legislação sobre a contratação pública e mecanismos de fiscalização e controlo.

O aperfeiçoamento dos processos de registo contabilístico, inventariação e gestão do património do Estado são também prioridades na melhoria da administração dos recursos públicos, acrescentou Carlos Agostinho do Rosário.

Rosário reiterou o empenho na prevenção e combate à corrupção, mobilizando os servidores públicos para o seguimento escrupuloso dos princípios da boa gestão.

O debate parlamentar da CGE terminou hoje e a sua votação será feita através de uma resolução cuja apresentação em sessão plenária do parlamento ainda não foi agendada.

