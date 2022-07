"Desde 1975 que somos parte da CEDEAO, mas nunca tivemos o privilégio de presidir à organização, e agora, resultado da aposta na dinamização da nossa diplomacia, sob os auspícios do Presidente Sissoco Embaló, conseguimos catapultar a boa imagem do país, o avanço e a afirmação cada vez mais do país, tanto no panorama sub-regional, como a nível mundial", salientou Nabiam numa mensagem na rede social Facebook.

O primeiro-ministro destacou também que a "Guiné-Bissau está de parabéns" e que cabe ao Governo "tomar todos os dispositivos necessários para que a experiência seja coroada de êxitos e que as metas sejam todas atingidas e os desafios vencidos".

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, assumiu domingo a presidência rotativa da CEDEAO.

"A Guiné-Bissau com Cabo Verde são membros fundadores, mas infelizmente nunca nenhum país lusófono chegou a exercer a presidência em exercício desta comunidade em que participamos na sua criação", disse aos jornalistas no domingo o Presidente guineense.

