As últimas eleições gerais no Canadá decorreram em outubro de 2019 e foram conquistadas pelo Partido Liberal, liderado por Justin Trudeau, que está no seu segundo mandato, sem maioria.

Os liberais detêm 155 dos 338 lugares na Câmara Baixa do parlamento canadiano, enquanto o Partido Conservador (PC) tem 119, o Bloco do Quebeque (BQ) 32, o Novo Partido Democrático (NPD) 24 e o Partido Verde dois.

Há ainda cindo deputados independentes e um lugar vago.

Nos últimos meses, o Governo de Trudeau sobreviveu a várias moções de censura, graças ao apoio do NPD.

Os principais partidos da oposição já se manifestaram contra esta intenção e os sociais-democratas do NPD solicitaram por escrito à governadora-geral do Canadá, Mary Simon, que desempenha funções de chefe de Estado, que recuse esta intenção.

O NPD destacou que embora Trudeau governe em minoria, a maioria dos deputados continua a apoiar o Governo e estão dispostos a votar a favor dos liberais para evitar novas eleições gerais em tempo de pandemia de covid-19.

Também hoje, a médica Theresa Tam, responsável pela saúde pública no Canadá, referiu que o país está a atravessar a quarta vaga da pandemia, devido à variante Delta do SARS-CoV-2.

No entanto, as sondagens indicam que os liberais têm a oportunidade de voltar a conquistar as eleições e desta vez com maioria da Câmara dos Deputados.

Uma sondagem divulgada hoje pela empresa Abacus Data divulgou que o Partido Liberal pode obter 37% dos votos, o PC 28% e o NPD 20%.

