Luís Montenegro deu hoje posse, na residência oficial em São Bento (Lisboa), ao secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), o embaixador Vítor Sereno, e à secretária-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), magistrada Patrícia Barão.

O primeiro-ministro aproveitou a ocasião para responder às críticas da oposição sobre a recente operação policial no Martim Moniz, em Lisboa, dizendo estar "atónito e perplexo" com muitas das reações.

"Não há em Portugal nenhuma ação policial dirigida a uma comunidade específica, ficou bem patente na operação Martim Moniz, em que houve varias pessoas fiscalizadas com nacionalidade portuguesa", defendeu.

O chefe do Governo assegurou que o executivo vai estar sempre "ao lado" das forças de segurança e, repetindo que Portugal "é um dos países mais seguros do mundo", avisou que não basta dizê-lo para continuar a manter essa posição.

"Do ponto de vista do Governo, a segurança não é de esquerda nem de direta, é um bem da sociedade que convém preservar, é uma condição de base. Quem tem uma visão diferente desta está num dos dois extremos: no extremo demasiado securitário ou no outro quase lírico, onde se pensa que podíamos quase prescindir de forças de segurança", afirmou.

