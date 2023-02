Taur Matan Ruak e Anthony Albanese mantiveram um almoço de trabalho, durante a visita oficial à Austrália do chefe do Governo timorense, em que analisaram vários aspetos da relação bilateral, segundo uma nota de Díli.

Segundo informa o comunicado, onde não há declarações de quaisquer dos líderes, foram analisadas questões como a "prosperidade económica, com destaque para apoios nas infraestruturas, na mobilidade laboral e no desenvolvimento do projeto Greater Sunrise".

Foi ainda analisado o setor da defesa e segurança, "com destaque para a renovação da parceria estratégica em matérias de segurança, incluindo a segurança marítima, a capacitação e formação dos recursos humanos e a renovação do Programa de Desenvolvimento da Polícia Nacional de Timor-Leste, conhecido sob a sigla de TLPDP"

Finalmente, os dois líderes analisaram a cooperação regional, "com destaque para o apoio financeiro e técnico australiano, no processo de preparação das condições e critérios de adesão à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN)".

O encontro permitiu a Taur Matan Ruak fazer uma apresentação sobre "a situação geral em Timor-Leste", tendo sido analisadas questões em três eixos fundamentais de cooperação e parceria estratégica.

Na mesma ocasião o primeiro-ministro timorense agradeceu ao seu homólogo australiano, em Camberra, o apoio do país a Timor-Leste desde a restauração da independência, e em especial durante a pandemia de covid-19 e os desastres naturais dos últimos anos.

O almoço contou, entre outros, com a presença das chefes da diplomacia dos dois países, a australiana Penny Wong e a timorense Adaljiza Magno, e os embaixadores timorense na Austrália, Inês Almeida, e australiano em Timor-Leste, Bill Costello.

Durante o dia de hoje, Taur Matan Ruak visitou ainda o Memorial de Guerra Australiano, onde foi recebido pelo responsável do conselho da instituição, Kim Beazley, e o seu diretor, Matt Anderson.

A delegação timorense depositou uma coroa de flores em honra do Soldado Desconhecido, visitando depois a exposição permanente com referências aos diversos teatros de guerra que contaram com a participação de tropas australianas.

Destaque especial para "a presença das forças australianas em Timor-Leste, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a missão da Interfet e da UNTAET, bem como as missões de estabilização e de manutenção da paz, no país após a restauração da Independência".

Mais tarde, Matan Ruak participou numa sessão plenária da Câmara de Representantes, a câmara baixa do Parlamento australiano, tendo ainda visitado a embaixada timorense em Camberra e mantido um encontro de cortesia com o governador-geral australiano, David Hurley.

Na agenda de hoje esteve ainda uma visita ao Instituto de Geociências Australiano (Geoscience Australia) onde o responsável da instituição explicou as suas funções, especialmente no que toca a "aconselhamento do Governo em questões estratégicas e de gestão dos recursos petrolíferos e minerais australianos".

A delegação visitou o armazém da instituição, "responsável pelo depósito de todas as amostras geológicas recolhidas, ao longo dos anos, pelas companhias petrolíferas e mineiras que operam em território australiano ('onshore') e águas territoriais ou zona económica exclusiva ('offshore')".

Depois da assinatura do Acordo de Fronteiras Marítimas entre a Austrália e Timor-Leste, "uma parte significativa das amostras recolhidas e depositadas na instituição, mudaram para a jurisdição timorense, pelo que está em curso um processo de transferência destas amostras para o fiel depositário homólogo em Timor-Leste, o Instituto de Petróleo e Geologia (IPG).

