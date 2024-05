Não obstante a gestão que Simone Inzaghi fez, poupando alguns titulares, os 'nerazzurri' chegaram ao intervalo já a vencer, graças a um golo do médio Davide Frattesi, aos 19 minutos, mas a resistência do Frosinone, que trava uma luta crítica pela manutenção, desabou na segunda parte, com o Inter a fazer mais quatro golos.

O 'festival' começou com o avançado austríaco Marko Arnautovic a fazer o 2-0, aos 60 minutos, e prosseguiu com mais três golos, do avançado canadiano Tajon Buchanan, aos 77, do argentino Lauro Martínez, aos 80, e do francês Marcus Thuram, aos 84.

Ao consumar a sua 29.ª vitória em 36 jornadas, o Inter lidera com 92 pontos (36 jogos), mais 21 do que o AC Milan, que soma 71 (35), seguido da Juventus, com 66 (35), do Bolonha, com 64 (35), da Atalanta, com 60 (34) e da Roma, com 60 (35).

