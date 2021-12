"Celebramos este ano um Natal diferente do ano passado. Ainda em pandemia, mas com a situação controlada. Esta situação permite-nos hoje mais liberdade na vida social e a retoma da economia, nomeadamente o turismo", começou por afirmou o chefe do Governo.

Na sua tradicional mensagem divulgada na noite de Natal, Ulisses Correia e Silva notou que o arquipélago já atingiu "bons níveis de vacinação", mas alertou que neste ambiente de festa, tanto do Natal como da passagem de ano, é preciso "continuar a fazer o bom combate" à covid-19, sobretudo com a vacinação.

Cabo Verde já atingiu cerca de 84% de população adulta com a primeira dose de vacina contra a covid-19, enquanto pouco mais de 70% já estão totalmente vacinados.

Em 16 de dezembro o país iniciou a vacinação nos menores com idades dos 12 aos 17 anos, tendo já sido vacinados quase 30 mil pessoas nessa faixa etária.

Entretanto, depois de muitos dias a registar menos de 20 casos diários, embora com registou de poucos óbitos, nos últimos três dias os números aumentaram, com um máximo de 96 casos na quinta-feira, o maior registo diário desde 15 de setembro, quando foram notificados 122 infetados em todo o país.

Desde 28 de outubro que Cabo Verde está em situação de alerta, tendo deixado de ser obrigatório o uso de máscara na via pública, bem como o relaxamento de várias medidas, como reabertura de discotecas.

Na mensagem, o primeiro-ministro enfatizou a resiliência da Nação cabo-verdiana, entendendo que é isso que faz o país vencer as graves crises sanitária, económica e social que sempre vive.

E nessa linha, pediu aos jovens para assumira "cada vez mais um papel central" como força cultural, económica, técnica e científica para acelerar o desenvolvimento do país.

"Vamos superar as dificuldades e acelerar as transformações estruturais para tornar Cabo Verde mais resiliente, voltar a crescer com uma economia mais diversificada, criar oportunidades de emprego para os jovens, eliminar a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta", traçou.

Lembrando um programa lançado este mês para eliminar a pobreza extrema, reduzir a pobreza absoluta e criar oportunidades para a ascensão social e económica das famílias, Ulisses Correia e Silva pediu igualmente comprometimento aos jovens.

"Eu sei que o desemprego é um problema que se agravou com a pandemia. Vamos ultrapassar juntos este momento mais difícil que o mundo e Cabo Verde vivem", disse, garantindo que a economia do país vai voltar a crescer e a criar oportunidades de emprego.

O chefe do Governo reafirmou ainda o compromisso de tornar efetiva a "tolerância zero" contra abusos sexuais de crianças e contra a violência baseada no género, pedindo, para isso, esforços das polícias, magistrados, organizações da sociedade civil e das famílias.

Ciente das dificuldades que o país vai enfrentar no próximo ano, o primeiro-ministro mostrou esperança e pediu união de todos para construir "um futuro melhor" para Cabo Verde.

RIPE // HB

Lusa/Fim