Numa mensagem divulgada ao início da tarde, Ulisses Correia e Silva disse que a Boa Vista, que diagnosticou desde 19 de março um acumulado de 56 casos da doença - os últimos dois foram dados como recuperados na quinta-feira -, e que desde 27 de abril está sem qualquer novo caso confirmado, "está de parabéns", nomeadamente a população.

O governante acrescentou que em Santiago, que registou hoje, pelo segundo dia consecutivo, um número substancialmente mais elevado de doentes recuperados do que novos casos, a situação epidemiológica "começa a mostrar-se favorável".

No caso da Boa Vista, que apesar de não ter casos ativos e de já ter deixado de estar em estado de emergência em 15 de maio, permanece isolada das restantes sete ilhas sem casos de covid-19, o primeiro-ministro garante tratar-se do "resultado das ações fortes de contenção empreendidas pelas autoridades sanitárias e de proteção civil e pelas forças de segurança".

"Mas, sobretudo, da adesa~o dos cidada~os ao cumprimento de regras", garantiu.

A ilha da Boa Vista registou em 19 de março o primeiro caso da doença no arquipélago, um turista inglês de 62 anos, que acabaria por morrer ao fim de alguns dias.

Logo em 20 de março, a Boa Vista foi isolada das restantes ilhas, situação em que permanece, tendo sido mobilizados para a ilha dezenas de elementos da polícia, militares, da proteção civil, bombeiros e outros técnicos.

"Identificámos espac¸os de isolamento, realizámos ac¸o~es conjuntas de sensibilizac¸a~o, ação de desinfeção, quarentena obrigato´ria e a massificac¸a~o de realizac¸a~o de testes. Isso mostra que as medidas adotadas produziram resultados e que devemos prosseguir este bom combate, com a determinac¸a~o que o momento e a pandemia exigem", garantiu Ulisses Correia e Silva.

"E´ uma batalha ganha, mas na~o a guerra ainda. Por isso, as medidas de protec¸a~o sanita´ria aplica´veis a`s pessoas e a`s organizac¸o~es continuara~o a ser aplicadas, nomeadamente o distanciamento social, a na~o realizac¸a~o de eventos e atividades que aglomerem pessoas, o uso de ma´scaras e a higienizac¸a~o", apelou ainda.

Cabo Verde já diagnosticou um acumulado de 362 casos de covid-19, desde 19 de março, nas ilhas de Santiago (303), Boa Vista (56) e São Vicente (03).

Do total, três resultaram em óbitos, 130 foram considerados recuperados e dois foram transferidos para os seus países, pelo que há neste momento 227 doentes ativos, e todos na ilha de Santiago, essencialmente na Praia, que permanece em estado de emergência até 29 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 330 mil mortos e infetou mais de 5,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,9 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PVJ // LFS

Lusa/Fim