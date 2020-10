"Digo, todos ficaram mal na fotografia e é preciso reconhecer isso. E é preciso reconhecer isso para que a mensagem que nós transmitimos seja uma mensagem de credibilidade", afirmou Ulisses Correia e Silva, no primeiro debate mensal na Assembleia Nacional com o primeiro-ministro, desde julho.

Em causa as críticas, no início do debate, lançadas pelo líder e deputado da União Caboverdiana Democrática e Independente (UCID), António Monteiro - que foi candidato pelo partido à câmara de São Vicente -, ao incumprimento generalizado e público das regras definidas pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) em conjunto com as autoridades de saúde, que previa limitações à atividade de campanha eleitoral (08 a 23 de outubro) para as oitavas eleições municipais do passado domingo.