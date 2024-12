"Todos nós sabemos que existem problemas e que muitas famílias enfrentam dificuldades, apesar de todo o esforço realizado. Melhorar a qualidade de vida é uma expectativa legítima de todos os cidadãos. É para isso que temos estado a trabalhar e continuaremos a fazê-lo, promovendo a ascensão social e económica dos mais pobres, mas também da classe média", destacou Ulisses Correia e Silva.

O chefe do Governo referiu que a criação de oportunidades de emprego, reduzir a pobreza, eliminar a pobreza extrema e proteger os mais vulneráveis "têm estado no centro das políticas e vai continuar a estar, com reforço da ação governativa".

"Temos expectativas positivas. O próximo ano será melhor na criação de emprego, no rendimento das famílias, nos serviços da saúde e nos transportes. Temos estado a trabalhar para que isso aconteça", acrescentou.

Correia e Silva dirigiu ainda uma palavra aos que atravessam momentos difíceis nesta época natalícia, incluindo os internados nos hospitais, os detidos e todos os que, por outras razões, não podem celebrar junto das suas famílias.

"O natal é um bom momento para assumirmos um compromisso sólido com o futuro das nossas crianças, refletirmos sobre o tipo de sociedade que estamos a construir para elas. Nesta quadra festiva, às vésperas do ano em que Cabo Verde celebra meio século de independência, orgulhemo-nos do percurso desta nação resiliente", destacou.

Recordou os desafios superados e os progressos alcançados, assegurando que o esforço coletivo permitiu enfrentar "graves crises, recuperar e relançar a economia, com o reforço da proteção e da inclusão social".

"O nosso desejo de feliz natal estende-se também às nossas comunidades na diáspora, muitas das quais visitam as suas famílias nesta época festiva e para a passagem de ano", afirmou.

O chefe do Governo enalteceu ainda que o "natal é um período muito especial para as famílias".

"Os momentos difíceis que Cabo Verde atravessou, o bom combate travado e os resultados alcançados são razões para reforçarmos a confiança no nosso país. Uma confiança num futuro próximo melhor, em que todos devemos contribuir: o Governo, as câmaras municipais, os cidadãos, as empresas, as organizações da sociedade civil e a nossa diáspora", concluiu.

