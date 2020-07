PJ detém homem suspeito de atear fogo a mulher no Seixal

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve um homem de 80 anos suspeito de ter regado uma mulher de 50 com álcool e de lhe ter ateado fogo, em Paio Pires, no Seixal, anunciaram hoje as autoridades.