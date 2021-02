Os dois homens, um residente de Macau, de 39 anos, taxista, e um jovem de Hong Kong, de 19 anos, foram detidos quando levantaram encomendas de duas e seis garrafas de vinho, respetivamente, disse a PJ num comunicado, divulgado na quarta-feira.

O jovem de Hong Kong foi detido na terça-feira, depois de ter terminado uma quarentena obrigatória de 21 dias por causa da covid-19.

A polícia indicou ter recebido informações sobre um grupo criminoso transnacional, que converte cocaína líquida a partir de vinho tinto para evitar as restrições em vigor na entrada em Macau.

No âmbito de uma investigação conjunta com os Serviços de Alfândega de Hong Kong, a PJ determinou as identidades dos dois membros do grupo criminoso em Macau.

Os dois detidos foram presentes ao Ministério Público, no primeiro caso de tráfico de cocaína líquida no território, de acordo com o comunicado da PJ, que acrescentou continuar a investigar o caso e a procurar a origem da droga e outros suspeitos.

