"Feitas as diligências preliminares e recolhidas informações no local, a Polícia Judiciária comunica que tudo aponta tratar-se de uma tentativa de suicídio. No entanto, as investigações procedem, para cabal esclarecimento do caso", avançou aquela força policial em comunicado.

Na mesma nota, a PJ cabo-verdiana referiu que na madrugada de hoje foi chamada para se inteirar de uma ocorrência na residência do presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago.

Chegando ao local, foi informada que o residente tinha sido conduzido ao Hospital Regional Santiago Norte, na sequência de um disparo de arma de fogo.

Em comunicado divulgado hoje de manhã, a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Santa Catarina referiu que o presidente foi encontrado baleado na varanda da sua residência particular, em Assomada.

O autarca foi transferido para o Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, onde deverá ser sujeito a uma operação cirúrgica.

José Alves Fernandes, mais conhecido por Beto Alves, foi reeleito para um segundo mandato em Santa Catarina, como apoio do Movimento para a Democracia (MpD, partido no poder governamental), nas eleições autarquias de 25 de outubro último.

