Em comunicado, a PJ refere que as operações foram realizadas em campos de cultivo do município de Ribeira Grande por elementos da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefaciente e Crime Organizado, tendo contado também com o apoio das Forças Armadas.

Na localidade de Belém foram apreendidos 1.322 quilos de canábis e em Mosquito de Horta mais de 2.258 quilos, ambos em 28 de outubro. Já em 04 de novembro foram apreendidos na localidade de Belém mais 3.668 quilos de canábis e em Encosta de Santa Clara 1.225 quilos.

"De realçar que foi realizada a incineração de toda a droga apreendida" naquelas localidades, "após a Polícia Judiciária ter efetuado a sua pesagem", refere a nota, sem precisar se foram feitas detenções nestas operações.

Numa outra operação, realizada em 07 de outubro, a PJ tinha apreendido 717 quilos daquele produto, em Tronco, também no concelho de Ribeira Grande de Santiago e detido um suspeito.

A PJ tem vindo a realizar várias operações do género no interior da ilha de Santiago e só em cinco ações no terreno, no último trimestre de 2020, apreendeu e destruiu mais de 27 mil toneladas de canábis encontrada em campos de cultivo.

