No comunicado, a PJ refere que a diretora nacional daquela força de investigação criminal, Teresa da Silva, reuniu-se na quarta-feira com o representante do PNUD em Bissau, Tjark Egenhoff, tendo acordado reforçar a cooperação.

"No final da reunião, os dois responsáveis acordaram para a implementação de ações em novos domínios de intervenção, nomeadamente, assistência ao processo de recrutamento e formação inicial do pessoal de investigação criminal, combate à corrupção e inovação tecnológica no contexto da pandemia da covid-19", refere-se no comunicado.

O PNUD e a PJ guineense também vão trabalhar para a instalação da Polícia Judiciária nas várias regiões do país.

A diretora nacional da PJ agradeceu também o "enorme contributo do PNUD na assistência técnica concedida à Polícia Judiciária com destaque para o reforço de capacidades, fornecimento de equipamentos e o apoio à reforma legislativa".

MSE // VM

Lusa/Fim