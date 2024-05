Os dados hoje publicados revelam uma aceleração, após um crescimento de 4,9% no último trimestre de 2023, com a Rússia a acreditar ter derrotado o impacto das sanções ocidentais adotadas na sequência do ataque à Ucrânia em 2022.

Nos últimos dois anos, o esforço de guerra tornou-se o motor da economia russa.

No primeiro trimestre do ano, a atividade na Rússia foi também impulsionada pelos preços favoráveis nos mercados de hidrocarbonetos.

Segundo o Ministério das Finanças russo, os gastos totais do Estado aumentaram 20% face ao ano anterior.

O orçamento de defesa e segurança como um todo este ano ascenderá a "cerca de 8,7%" do PIB, revelou o presidente russo, Vladimir Putin, na quarta-feira.

Em 2023, os gastos militares russos representaram 5,9% do PIB, um aumento de 24% face a 2022, de acordo com o instituto especializado Sipri.

