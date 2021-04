PGR moçambicana vai quarta-feira ao parlamento falar sobre controlo da legalidade no país

A procuradora-geral da República de Moçambique (PGR), Beatriz Buchili, vai quarta-feira e quinta-feira ao parlamento apresentar a informação anual sobre o controlo da legalidade, com as expetativas da sociedade moçambicana centradas no combate ao terrorismo, raptos e corrupção.