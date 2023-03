Procurador da República no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto, Francisco Guedes publicitou na sua página social naquela rede social vários produtos, situação noticiada na quarta pelo jornal Correio da Manhã.

Na resposta por escrito à Lusa lê-se que "A Procuradora-Geral da República, na qualidade de Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, determinou a instauração de processo de averiguação destinado, nos termos do art.º 264º n.º 2 do Estatuto do Ministério Público, a aferir da relevância disciplinar da referida conduta".

O diário acrescenta que Francisco Guedes chegou a ser membro do Conselho Superior dos Magistrados do Ministério Público (CSMMP) no anterior mandato.

