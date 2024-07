Segundo um aviso do programa Mar 2030, com uma dotação de fundo indicativa de quase 1,3 milhões de euros, o apoio destina-se a armadores e embarcações licenciadas para a pesca do espadarte.

Este aviso abrange Portugal continental e a Região Autónoma dos Açores.

As candidaturas, no Balcão dos Fundos, terminam às 18:00 do dia 26 de julho.

O programa Mar 2030 conta com uma dotação de 539,9 milhões de euros, entre o valor do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA) e a contrapartida nacional.

