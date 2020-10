A peregrinação do Grande Magal reúne, todos os anos, milhões de discípulos dos Mouride em Touba (mais de três milhões em 2011) e os fiéis voltaram a 'invadir', este ano, as estreitas ruas nos arredores da grande mesquita e dos mausoléus daquela cidade que consideram sagrada, no centro do país, conforme constatou um correspondente da France-Presse no local.

Máscaras, álcool gel e sacos de papel para envolver o calçado foram distribuídos à entrada dos edifícios para ajudar a conter a pandemia de covid-19, mas o fervor religioso prevaleceu sobre as medidas de distanciamento exigidas, conforme foi possível observar em imagens televisivas.

O grande "Magal" (celebração) marca o aniversário, no calendário muçulmano, da partida para o exílio do fundador do Mouridismo, Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), no final do século XIX.

Desde a chagada da pandemia de covid-19 ao Senegal, em março, nunca o país tinha tido um evento de tamanha magnitude, uma vez que todas as irmandades Sufi cancelaram as suas reuniões, respeitando as decisões das autoridades civis.

Recentemente, devido aos danos económicos e sociais, o governo senegalês levantou o recolher obrigatório e o estado de emergência, orgulhando-se, prudentemente, do sucesso da sua resposta sanitária que, segundo números oficiais, conteve a epidemia em cerca de 15.000 casos e 312 mortos no país.

Os Mouride são uma das quatro principais irmandades que continuam a desempenhar um papel primordial na sociedade senegalesa, muçulmana em mais de 90%, onde os seus chefes são figuras respeitadas e escutadas pelas forças políticas.

Outra grande irmandade, dos Tidianes, ainda não tomou uma posição sobre a realização da sua grande reunião, a "Gamou", no final de outubro, em Tivaouane, cerca de 90 quilómetros a este de Dakar.

