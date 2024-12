Cinco apartamentos, pelo menos, ficaram destruídos, disse o presidente da câmara, Jan Van Zanen, numa conferência de imprensa, embora as autoridades não consigam adiantar quantas pessoas podem ainda permanecer presas sob os escombros.

Um jornalista da agência noticiosa AFP, noticiou que uma dezena de carros de bombeiros se encontra no local a combater o fogo. Helicópteros da polícia sobrevoavam o local.

"Não sabemos quantas pessoas ainda estão debaixo dos escombros, mas a realidade é que têm apenas uma pequena hipótese de sobreviver", acrescentou o autarca. "É incrível o que aconteceu ali", disse van Zanen.

A causa da explosão ainda não é conhecida, mas a Polícia lançou um apelo a testemunhas sobre um carro visto a sair apressadamente do local, logo após a explosão no início do dia. Investigadores da Polícia Judiciária foram enviados para o local, noticiou a AFP.

"Pouco depois da explosão, por volta das 6:15 locais (05:15 TMG), um carro saiu do local a uma velocidade muito elevada", afirmou a Polícia em comunicado. "A Polícia gostaria de entrar em contacto com pessoas que tenham visto este carro ou que possam fornecer imagens", lê-se no mesmo comunicado.

Três pessoas feridas na explosão, incluindo uma criança, foram retiradas de ambulância, disse o autarca.

Os moradores disseram aos meios de comunicação locais que o edifício era habitado principalmente por idosos e famílias com crianças.

"Estava a dormir e de repente ouvi um barulho forte", disse à AFP Adam Muller, de 14 anos, que vive no bairro. "Olhei pela janela e vi chamas. Foi um choque enorme. Como um terramoto", acrescentou.

As autoridades alertaram os moradores da vizinhança para fecharem as janelas e desligarem os sistemas de ventilação por causa do fumo. O edifício era ocupado por lojas no piso térreo e cinco apartamentos nos dois pisos, disseram as autoridades.

"Foi como um terramoto", disse um homem de 53 anos que se identificou como Dimi, recusando-se a dizer o apelido. "Alguma coisa desabou, mas não vimos de onde veio. Conheço estes vizinhos. Os meus filhos estudam com eles", acrescentou.

As primeiras imagens da estação televisiva pública NOS mostraram várias dezenas de bombeiros a combater um grande incêndio e a arrombar portas para ter acesso ao edifício. Os hospitais foram colocados em alerta para tratar as vítimas.

O primeiro-ministro neerlandês, Dick Schoof, afirmou na rede social X estar "chocado com as imagens terríveis de um prédio de apartamentos que ruiu em Haia". "Os meus pensamentos estão com as vítimas, com todos os outros envolvidos e com os serviços de emergência que trabalham atualmente no local", afirmou, prometendo a ajuda necessária.

O rei Guilherme, dos Países Baixos, reagiu nas redes sociais: "Expressamos a nossa solidariedade para com as pessoas diretamente afetadas ou preocupadas com os seus entes queridos".

Cerca de 40 moradores de outros edifícios próximos do prédio que ruiu foram retirados do local.

NL // MAG

Lusa/Fim