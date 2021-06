Desconhece-se ainda quantas pessoas ficaram feridas no ataque ocorrido no centro da cidade bávara.

A polícia identificou o suspeito como um cidadão somali de 24 anos residente em Wuerzburg e adiantou que o ferimento a tiro não ameaça a sua vida.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram transeuntes rodeando o atacante e tentando detê-lo.

Uma testemunha ocular do incidente relatou à estação televisiva alemã RTL que a polícia interveio em seguida.

"Ele tinha uma faca muito grande e estava a atacar as pessoas e, então, muitas pessoas tentaram atirar-lhe cadeiras e chapéus-de-chuva e telemóveis para detê-lo", disse Julia Runze.

"A polícia aproximou-se então dele e penso que foi disparado um tiro, ouviu-se claramente", prosseguiu.

A porta-voz da polícia Kerstin Kunick indicou que os agentes foram alertados por volta das 17:00 locais (16:00 em Lisboa) para um ataque com arma branca na praça Barbarossa, no centro da cidade.

O governador da Baviera, Markus Soeder, expressou choque com a notícia do ataque: "Sofremos com as vítimas e as suas famílias", escreveu, na rede social Twitter.

A polícia disse no Twitter que a situação já não representa perigo para a população, tendo-se escusado a fornecer de imediato mais informação e instando os utilizadores das redes sociais a absterem-se de especular.

O mais alto responsável da segurança da Baviera, Joachim Herrmann, encontra-se a caminho de Wuertzburg, uma cidade de cerca de 130.000 habitantes situada entre Munique e Frankfurt.

