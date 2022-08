As oito mortes, confirmadas pela Polícia Militar do Paraná, ocorreram durante patrulhamentos de agentes de elite e aconteceram quase simultaneamente em dois bairros de Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar, duas mortes foram registadas no bairro da Caximba, quando um grupo criminoso que atuava na região pretendia executar um ex-integrante que se havia juntado a outra organização criminosa rival.

Durante a ação, dois suspeitos morreram. Foram apreendidos dois revólveres e um carro, sobre o qual havia uma denúncia por suposto transporte de armas.

Quase simultaneamente, no bairro do Cajuru, outra patrulha da polícia especializada, com apoio dos serviços de inteligência regionais, localizou um carro roubado numa residência cujos ocupantes foram baleados pela polícia.

Seis pessoas morreram na ação e as autoridades informaram que apreenderam seis armas de fogo, dois coletes à prova de bala e oito pacotes de maconha.

As identidades dos suspeitos não foram divulgadas e os corpos foram transferidos para o Instituto de Medicina Legal (IML) onde devem ser identificados por familiares.

